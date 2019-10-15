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习近平会见新西兰前总理约翰·基
“天空之眼”看西山乡戈壁
乌鲁木齐水磨沟公园秋色
五彩地貌如油画
助农采摘新棉
格库铁路库东站开通运营
新村新貌
采收棉花
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习近平就中蒙建交70周年同蒙古国总统巴特图勒嘎互致贺电
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习近平出访两邻国 看点亮点都在这
事关粮食安全，习近平这样说
这件事，习近平非常重视
奏响新时代“黄河大合唱”，总书记这样说！
声漫｜习近平：共同书写中尼关系新的未来
火红石榴籽 殷殷团结情
巴州：聚焦主题主线注重解决问题
拜城县富余劳动力外出拾花增收
用实际行动践行民族团结
【民族团结一家亲】患难与共一家人
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【70年70城】记住奇台！在这里，实现生态和经..
凝心聚力奔小康
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五彩地貌如油画
博乐倾力打造城市“绿肺”
走深走心走实 边学边查边改
为脱贫攻坚工作“强筋壮骨”
收获辣椒
赛马
天山秋韵
听新疆
我爱你·中国
火红石榴籽 殷殷团结情
我区因病致贫人口较2018年减少8.78万人
巴州：聚焦主题主线 注重解决问题
拜城县富余劳动力外出拾花增收
用实际行动践行民族团结
【民族团结一家亲】患难与共一家人
托起幸福“夕阳红”
拓宽转移就业渠道 推动群众脱贫增收
“访惠聚”驻村工作队金秋时节助农忙
精准扶贫
拜城县富余劳动力外出拾花增收
我区因病致贫人口较2018年减少8.78万人
柯坪易地扶贫搬迁开启幸福门
阿克陶贫困牧民搬进现代化社区
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万寿菊开出致富花
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中国的饭碗要端在自己手中
靠深化改革护航减税降费(评论员观察)
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发挥制度建设的中国智慧(新论)
望闻问切，用好人工智能(新知)
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纪录片《和祖国在一起》
70周年大型成就展
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风雨兼程铸辉煌
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为实现中国梦贡献力量
我区首部关于传统村落保护的条例施行
新疆维吾尔自治区实施《中华人民共和国农..
观点
学习词典——十八大以来党员干部必知的新词
把初心使命铭之于心、践之于行(声音)
做和谐相处的好邻居、携手前行的好伙伴
舆论为什么对无锡发“脾气”?
在大历史中感受爱国力量(人民时评)
“安居中国”展现人民情怀(评论员观察)
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陈全国雪克来提•扎克尔会见新疆全国民族团..
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新疆社科理论界召开历史问题与反恐、去极端..
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2019年水利援疆工作会议在乌鲁木齐召开
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新疆首列体检列车抵达首站阿拉山口完成百余..
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胡洪言：用生命为人民铸就平安“金盾”
老教师的“流动课堂”
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“天空之眼”看西山乡戈壁
布尔津：产业特色成扶贫亮色
晾房：吐鲁番农民的“第二套房”
青河沙棘丰收采摘节开幕
沙湾：乐了游客 活了经济
经济
香菇种植助农增收
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新疆特色果品(阿克苏)交易会落幕
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主播秀：尉犁有“四宝”
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第七批中国梦主题新创作歌曲展播
祖国万岁灯光秀3分钟精华版
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自治区召开北疆(东疆)水利工作会议
70年70村——祖国 我是你的骄傲
转变供热方式 让幸福生活有温度
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